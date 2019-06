Apps que mejoran la eficiencia de los vendedores en Mercado Libre - Loogic Startups

Artículo realizado por Claudio Cossio.

Hace un par de meses tuve la oportunidad de asistir a SaaStr Annual en San Jose CA, donde se platico de todas las tendencias de la industria de aplicaciones en la nube. Se tuvieron charlas alrededor de una diversidad de temas como diversidad, inclusion, crecimiento de negocio, vender a corporativos y como escalar tu equipo.



Algo que capto mi atención fue la charla que dio la firma de inversion Bessemer Venture Partners done una de las tendencias alrededor del consumo de servicios en la nube o Software as a Service (SaaS) es consumir un producto o servicio sin necesidad de programar ni una line de código, link a presentación State of the Cloud 2019.



Hemos visto cómo soluciones como Zappier, IFTTT, Automation Anywhere y UiPath por mencionar unas cuantas facilitan la creación de procesos de negocio basado en tecnología, con poca o ninguna programación.



Un componente interesante de estas plataformas es que ofrecen un listado de soluciones por medio de un marketplace, esto permite que desarrolladores o empresas puedan crear apps o integraciones que cualquier usuario puede descargar en la plataforma y poder utilizar de manera inmediata, alguna tienen un modelo de negocio freemium o de pago.



Tienda de apps para vendedores en Mercado Libre.



Mercado Libre siendo una plataforma líder de comercio electrónico en América Latina ha visto la oportunidad de poder ofrecer soluciones a los cientos de miles de vendedores por medio del Mercado Libre App Store; donde cualquier vendedor registrado puede descargarse una app y utilizarla inmediatamente para mejorar varias areas de su negocio.



Algunas de las aplicaciones mas destacadas se centran en puntos de contacto con un potencial comprador o cliente existente:



Preguntas y Respuestas de productos.

Chatbots.

Ofertas y promociones.

Toda persona que ha comprado algo online ha contactado al vendedor en algún momento del proceso de adquisición del producto o servicio, esto muchas veces es un primer paso para tomar la decisión de hacer la compra. Sin embargo online hay millones de personas que están realizando la misma actividad, aquí abre un reto interesante para que los vendedores puedan ir “calificando” a los potenciales compradores.



Tenemos que hacer un mejor trabajo cuando interactuamos con un comprador y engancharlos alrededor de su contexto – Mark Roberge – Catedrático del Harvard Business School.



Ir calificando a tus compradores es una actividad primordial para un vendedor en Mercado Libre, ya que enfoca sus esfuerzos solo a aquellas personas que realmente están interesados en adquirir lo que ofrece en su tienda de Mercado Libre. Un herramienta que puede ayudar con esto es Freshdesk, un software de servicio de atención a clientes en la nube.



Recientemente SoftwareDevTools a desarrollado una integración de Freshdesk con Mercado Libre, así los vendedores tienen a la mano una plataforma para responder preguntas que los potenciales compradores dejen en su tienda de Mercado Libre y con esto puedan gestionar su proceso de prospección de potenciales compradores.



Gestión de conversación con compradores en Mercado Libre.



Otra herramienta que ayuda mucho entorno a la pre-venta de productos y servicios online es el uso de Chatbots con herramientas como Drift, Intercom, SOLD.AI y otras mas. Con ellas puedes generar una conversación en tiempo real con los visitantes de tu tienda online y tener una mejor perspectiva de su contexto actual para pre-calificarlos como posibles compradores.



Aqui un chatbot permite a los vendedores tener más información del comprador por medio de una serie de preguntas y verificando las respuestas. También permite al comprador tener información detallada sobre el producto, formas de pago o las condiciones de su envío.



Las aplicaciones del appstore de Mercado Libre permiten automatizar los procesos de un negocio online, esto libera tiempo perdido en actividades repetitivas que por lo general agregan poco valor al negocio.



Todos los consumidores online están acostumbrados a tener información en la punta de sus dedos, esto en parte ha sido por el uso de las aplicaciones móviles. Así que esperan la misma inmediatez al visitar un sitio de comercio electrónico.



Esto representa una gran oportunidad para los contenidos en tiempo real, el cual se puede aplicar a las ventas de productos online por medio de campañas de marketing y promociones.



Incrementa la visibilidad de tus productos online.



Mercado Libre publicidad es la plataforma de marketing online que lanzó Mercado Libre para que cualquier empresa o persona pueda exponer sus productos o servicios a los mas de 176 millones de usuarios que tiene Mercado Libre.



Aunque hay plataformas como Adwords que están orientadas hacia el buscador Google o MSN Advertising que promociona en toda la plataforma de contenidos de Microsoft; algo que es esencial para la promoción de tus ofertas online es tu audiencia objetivo.



En el App Store de Mercado Libre puedes encontrar apps como RealTrends, Magento Connector y Amalibre para dropshipping que permiten que cualquier vendedor pueda generar campañas para sus productos, permitiendo llegar a diferentes audiencias para mostrar el factor diferenciado de su oferta y la de su competencia.



Ahora todos los vendedores online tiene acceso a un mundo de compradores de todos los rincones de América Latina, si contamos que solo en Enero de 2019 se sumaron mas de 300 millones de nuevos internautas; esto es apenas el inicio de un crecimiento exponencial en el comercio electrónico que sera liderato por America Latina.



Con plataformas como Mercado Libre haciendo apuestas y ofreciendo soluciones a la medida por medio de su appstore cada vendedor online tendrá acceso a las herramientas necesarias para llegar a sus compradores ideales. Incrementando el comercio en toda la región y permitiendo que cualquier persona pueda montar su propio negocio online.