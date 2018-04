Applause, el mayor congreso de Marketing de Aplicaciones Móviles

Por tercera vez se celebrará en Barcelona el congreso Applause, una de las convocatorias de marketing de aplicaciones móviles más importantes de España. El 1 de junio en el hotel W de Barcelona tienes una cita con el negocio de las apps y el marketing.

Applause está organizado por PickASO, la primera agencia de App Marketing de España,TheTool, la única herramienta App Store Optimization (ASO) desarrollada en nuestro paías y AppsFlyer, el tracker de atribución líder mundial.

Más de 300 profesionales y empresas de la industria de las aplicaciones móviles de todo el mundo se darán cita en esta jornada en la que expertos en marketing de aplicaciones darán las claves sobre cómo crear estrategias de éxito, tanto a nivel orgánico como con campañas de publicidad, en las conferencias, mesas redondas y workshops.

En 2016 el negocio de las aplicaciones móviles logró ingresos de 1,3 trillones de dólares y en 2021 alcanzará los 6.3 trillones de dólares, según App Annie. Además, las apps se han convertido en un generador de empleo. Progressive Policy Institute estima que se han creado más de 1,6 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea en este sector, una cifra similar a la de Estados Unidos.

En Applause participarán empresas y ponentes referentes en la industria como: Javier Castro, Head of EMEA Gaming en Google; Tuenti y Smart Notifications de Telefónica; Guy Uziely, Spanish Markets Lead & Senior Success Manager en AppsFlyer; Moshe Vaknin, CEO de YouAppi; Kobi Edelstein, Vice President of Advertising en Appnext; Luca Giacomel, Data Scientist en Bending Spoons; Ivy Yu, Head of United States & Latinamerica en Yeahmobi; Xavier Bourlard, SVP Global Business Development en Headway; Patrick Kane, CEO de Priori Data; Ekaterina Petranova, Marketing Manager en Rocket Internet; Moritz Daan, Partner y co-fundador de Phiture; Daniel Peris, CEO y co-founder de TheTool y PickASO; Antti Paikkala, User Acquisition Manager en Small Giant Games; Peggy Anne Salz, fundadora de MobileGroove; Jonathan Raveh, Director of Monetization and Strategic Partnerships en The Neura; Peter Fodor, CEO y fundador de AppAgent, Víctor Momparler, performance Marketing Manager en Just Eat España; Gaela le Janne, CRM Manager en Wallapop; MyTaxi; Thomas Petit, Growth Team Member en 8fit; Gessica Bicego, Director of Performance Marketing en Blinkist; Roberto Sbrolla, Online Marketing Manager B2C en InfoJobs, entre otros.

Hasta el 29 de abril puedes participar en el sorteo de 1 entrada doble para Applause 2018. El lunes 30 de abril anunciaremos el ganador en el blog y redes sociales. Si no resultas ser el afortunado/a puedes comprar tu Early Bird ticket en la web del congreso antes del 15 de mayo de 2018.

Esta edición de Applause ha sido posible gracias al patrocinio de YouAppi, Priori Data, InfoJobs, Appnext, Yeahmobi, Smart Notifications, Cool Tabs y Headway y cuenta con el apoyo de Wayra España, MMA Spain, Experience Fighters de Tribal Worldwide, Women In Mobile, Mobile World Capital, Applepies, Geek Girls, Grupo Billingham, Talent Garden, Marco Estil, MobileFirms y AppFutura. También con medios como Marketing4Commerce, Marketing Directo, PuroMarketing, Andro4All, iPadizate, Trecebits, Applicantes, wwwhatsnew y Loogic.