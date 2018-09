Acabo de entrevistar a Javier Martín Loogic

Es posible que esta sea una de las entrevistas más raras que le hayan hecho a Javier. El único motivo para eso es que las preguntas las he preparado yo, su socio durante más de 15 años.

Bueno, al menos me gusta pensar que he sido algo diferente y que he ido a las claves de Javier después de tanto tiempo haciendo negocios juntos.

Por eso esta entrevista es casi un diálogo asíncrono, las preguntas se las envié por correo electrónico y así me llegaron las respuestas, y a veces ni siquiera son preguntas. Sí, para los que os preguntáis qué tipo de relación de socios es esa, es así. Somos ambos de pocas palabras, siempre nos hemos reunido lo justo y necesario, nunca de más, siempre hemos sabido lo que piensa el otro antes de preguntar y aún así siempre hemos preguntado.

Adelante.

P: Te caracterizas por tirar siempre hacia adelante, sin mirar atrás, en todas las facetas de tu vida. No digo que no tengas en cuenta lo que ha pasado antes, al contrario, creo que tomas impulso de todo lo que te pasa y lo tienes muy en cuenta, pero tu mirada siempre está al frente. Recuerdo la subida a aquél monte de Gredos, con nieve, en la que sólo mirabas hacia arriba pero no en cómo podríamos bajar después.

Bueno si pones el ejemplo de aquella marcha en Gredos puede parecer que soy un poco temerario y quizás en parte lo sea, pero por otro lado intento compaginarlo con cierto grado de conocimiento en la materia y sobre todo mucho trabajo. Volviendo al ejemplo de la montaña no es lo mismo ir a lo loco por un sitio donde nunca has estado y sin estar preparado físicamente, que saber que tienes una experiencia y una preparación que te ayudan a afrontar las posibles situaciones complicadas que puedan surgir. En lo relativo a emprender ocurre lo mismo, siempre he intentado entrar en sectores nuevos, hacer actividades novedosas y cuando nos ha ido bien ha sido porque nos hemos apoyado en una experiencia importante en lo que se refiere al mundo digital.

P: Futurizable suena a “posible” o “probable”, sin embargo todas las tecnologías e iniciativas que mencionas a lo largo del libro (y de los artículos que sigues publicando), son una realidad hoy y acabarán siendo algo práctico y al alcance de todos mañana, sin ninguna duda. ¿Qué significa para ti Futurizable? Y no me vale que me cuentes el manifiesto que todos podemos leer en la web…

Para mi Futurizable se ha convertido en mi universidad particular en la que soy al mismo tiempo alumno y profesor, ya que el que más aprende con los contenidos que publico soy yo, pero donde además muchas otras personas pueden aprender con los artículos que vamos publicando cada semana. Además desde la entrada de Futurizable en Sngular le hemos dado un impulso importante al proyecto llevando muchos de esos contenidos a eventos en los que se amplifica la posibilidad de aprender de otras personas, también hemos empezado a publicar los Observatorios que es un contenido mucho más elaborado y centrado en temáticas muy concretas. Por lo tanto Futurizable ha evolucionado desde su puesta en marcha de newsletter a libro, para estar ahora en proceso de convertirse en una comunidad de interesados por la tecnología y la innovación.

P: Considero que eres una de las personas más eficaces que conozco a la hora de actuar, ¿cuánto hay de eficiencia y cuánto de perseverancia? ¿Cuál de estas dos cosas son más importantes a la hora de poner en marcha un negocio?

En perseverancia creo que fallo un poco. Aunque es cierto que para por ejemplo publicar cada semana en Futurizable hace falta mucho tiempo y trabajo, sin embargo flojeo en otros aspectos que también serían necesarios cuando se quiere construir un proyecto digital sostenible. Pero en todo caso si que para mi es fundamental haber desarrollado unos hábitos de productividad personal que me ayudan a ser más eficiente en mi trabajo en el día a día con el objetivo de poder afrontar todas las actividades que realizo a nivel profesional y que aún me quede algo de tiempo para hacer cosas en mi vida personal.

P: Después de leer el libro de Futurizable, que no “el libro Futurizable”, lo primero de lo que uno se da cuenta es de la gran cantidad de cosas que están por venir a nuestras vidas y que uno desconoce. ¿Cuántos libros de Futurizable se podrían escribir? Que conste que no te estoy animando a nada…

Es cierto que se podría publicar un libro con los contenidos publicados en Futurizable cada año, lo que ocurre es que tendría que ser con otro formato porque este puede resultar muy denso. En todo caso leer el libro Futurizable es una buena forma de ponerse al día, de ser consciente de todas las tecnologías que van a influir en el futuro de la humanidad y a partir de ahí seguir informado a través de otros medios, como puede ser la newsletter de Futurizable en la que cada semana publicamos contenidos sobre nuevos temas o actualizamos algunos de los temas que ya aparecen en el libro.

P: Hace poco te vi con un casco de obra puesto, pero no mirando a la cámara para el selfie, sino mirando al horizonte, en este caso de la Gran Vía de Madrid, donde por cierto está hecha la foto que has usado mucho tiempo en tu perfil de redes sociales, y pensé en tu aparente necesidad de estar haciendo cosas nuevas continuamente, de no quitarte el casco nunca. Dicen los que te envidian (sanamente o no) que no paras. Cuéntanos la verdad ahora que somos pocos.

Si supongo que es cierto, me has pillado! soy una especie de hiperactivo en lo que se refiere a poner en marcha nuevos proyectos. Aunque a algunos quizás no les he dado el tiempo adecuado para madurar, con otros como Loogic, Iniciador y Smart Money creo que sí que han cumplido su misión, a mi me han proporcionado grandes satisfacciones y también han podido ayudar a mucha gente. También por ejemplo con Tecnoblogs y Social Media Factory creo que hicimos un buen trabajo y tuvo un buen retorno para nosotros.

Ahora afronto una nueva etapa, en un nuevo entorno y con una nueva forma de plantear los proyectos. Dentro de Sngular sigo poniendo en marcha nuevas iniciativas y quiero desarrollar también otros proyectos, pero lo que estoy haciendo ahora más es colaborar en iniciativas que ya tiene la empresa, donde creo que puedo aportar todo lo que he ido aprendiendo a nivel de marketing, gestión, organización de eventos, … Sin duda es muy diferente emprender en una startup en la que trabajas en el día a día con 3 o 4 socios que en una gran empresa en la que tienes cientos de compañeros con los que puedes hacer muchísimas cosas, lo cual te permite darle una proyección mucho mayor a tus proyectos, aunque también hay que pensar en adaptarse más las necesidades y manera de hacer las cosas en la empresa, en lugar de ir a lo loco como solemos ir habitualmente los emprendedores.

P: Para terminar una pregunta de futurible que no de Futurizable, ¿qué proyecto emprenderás cuando dejes de emprender?

Bueno, a mi me ha tirado siempre el campo, la naturaleza y cada vez parece más claro que mi tendencia es acabar viviendo rodeado de árboles. Lo que espero es que no sea dentro de 20 o 30 años cuando me jubile sino un poco antes, de manera que pueda seguir compaginando la puesta en marcha de proyectos digitales con algún proyecto personal que se desarrolle en un ambiente más rural.

