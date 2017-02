7 cosas que no debes hacer en el diseño de la versión móvil de tu web

Artículo escrito por Miguel Ángel López de MAKE.

Ya hace tiempo que se observa una tendencia cada vez mayor en los usuarios a realizar búsquedas desde sus dispositivos móviles en lugar de hacerlo desde sus ordenadores de escritorio. Prueba de ello es que, en la mayoría de webs, el tráfico procedente de mobile es cada vez mayor, e incluso superior al de desktop en muchas ocasiones.

Ya en marzo de 2016, las búsquedas en Google desde dispositivos móviles han sobrepasado a las búsquedas en desktop. Este hito supone un hecho histórico en el mundo online, tradicionalmente dominado por desktop. Google está dando mucha prioridad a las características técnicas de las webs en móvil.

Algunos datos de interés

Según un estudio de Optimedia, la usabilidad de internet cada vez viene más a través del móvil, en 2017, contará con un 75%. Tanto es así que hasta Google actualizó su algoritmo en abril de 2015 (el conocido Mobilegeddon), para premiar en los resultados de búsqueda a aquellas webs con diseño responsive o adaptadas a todos los dispositivos, bajando en el ranking a las que no lo estuvieran.

En octubre de 2015, el 84,8% de los internautas, 78,7% de la población que usa internet, declara haber utilizado algún tipo de dispositivo móvil para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo y el 83,0% ha accedido mediante teléfono móvil (Fuente: INE (pdf)).

Lo que debes evitar

Por eso, desde MAKE, queremos darte unos consejos a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar la versión móvil de tu site para que sea lo más eficiente posible.

Menos es más: Se debe simplificar el diseño para este tipo de dispositivos, el usuario debe encontrar lo que busca en tu página sin perderse en el resto del site. También resulta una buena idea huir de los clicks innecesarios, evita esconder información al usuario en desplegables o sacar al usuario de la página con enlaces que no hacen más que consumir datos.

Se debe para este tipo de dispositivos, el usuario debe encontrar lo que busca en tu página sin perderse en el resto del site. También resulta una buena idea evita esconder información al usuario en desplegables o sacar al usuario de la página con enlaces que no hacen más que consumir datos. Resoluciones de pantalla: Desde los 960 px de un ipad 4 a los 320 px de un iphone, existen muchos modelos y tamaños de terminales móviles en los que tenemos que mostrar el contenido de nuestro site. Por eso, un diseño sencillo y pensado en el responsive desde la primera fase de prototipado, ayuda a simplificar la tarea de adaptación a la gran variedad de dispositivos que hay en el mercado. Con esto no sólo estamos ahorrando dinero en horas de desarrollo sino que también nos aseguramos de que nuestro site se verá correctamente en futuros dispositivos.

Desde los 960 px de un ipad 4 a los 320 px de un iphone, existen muchos modelos y tamaños de terminales móviles en los que tenemos que mostrar el contenido de nuestro site. Por eso, un de prototipado, ayuda a simplificar la tarea de adaptación a la gran variedad de dispositivos que hay en el mercado. Con esto no sólo estamos ahorrando dinero en horas de desarrollo sino que también nos aseguramos de que nuestro site se verá correctamente en futuros dispositivos. Facilidad de lectura: El scroll es algo nativo de estos dispositivos, por eso como hemos comentado en el punto 1 debemos evitar enlaces, acordeones, tabs, etc… Pero también debemos prestar atención a la tipografía, ésta debe ser grande para su correcta lectura, distinguir bien los enlaces del texto corrido, titulares en negrita, todo suma para facilitar el uso.

El scroll es algo nativo de estos dispositivos, por eso como hemos comentado en el punto 1 debemos evitar enlaces, acordeones, tabs, etc… Pero también debemos ésta debe ser grande para su correcta lectura, distinguir bien los enlaces del texto corrido, titulares en negrita, todo suma para facilitar el uso. Menos imágenes: A todos nos encantan los sites con imágenes potentes hasta que se comen nuestra tarifa de datos, para ello es importante que nuestro site tenga las imágenes bien ajustadas en cuanto a medidas y peso.

A todos nos encantan los sites con imágenes potentes hasta que se comen nuestra tarifa de datos, para ello es importante que nuestro site tenga las en cuanto a medidas y peso. Call to Action (CTA): Éstos deben ser de un buen tamaño y fáciles de encontrar, al fin y al cabo el objetivo de la mayoría de los site es lograr la conversión.

Éstos deben ser de un buen tamaño y al fin y al cabo el objetivo de la mayoría de los site es lograr la conversión. Búscador interno: Incluir en el site la posibilidad de realizar búsquedas internas siempre va a favorecer la conversión, si está bien implementada el usuario encontrará lo que busca de manera fácil y directa.

Incluir en el site la posibilidad de realizar siempre va a favorecer la conversión, si está bien implementada el usuario encontrará lo que busca de manera fácil y directa. Formularios simplificados: Nos guste o no en algún momento necesitaremos que los usuarios completen un formulario, ya sea de consulta, de compra o de reserva, lo mejor es simplificar al máximo los formularios pidiendo solamente la información necesaria. Otra manera es integrar el registro mediante las redes sociales o la compra como invitados sin la necesidad de darse de alta.

España lidera en móvil

En Estados Unidos, un 72% de la población usa smartphone y un 66% de los usuarios usa el móvil para navegar por internet tanto como el ordenador. En España, un 81% de la población usa smartphone y un 75% de los usuarios usa el móvil para navegar por internet tanto como el ordenador.

Según estos datos podemos concluir, que actualmente, si tu web no ofrece una correcta visión en dispositivos móviles, no sólo no ofrecerás a tus clientes una mala experiencia de usuario, sino que disminuirás tus conversiones.