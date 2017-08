500.000 euros de inversión en Etece, el primer “taskrabbit” español

Si hay un modelo de negocio al que le he dado vueltas en el último año es el de taskrabbit. Ya conocéis mi gran interés por todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio peer to peer y el consumo colaborativo, además dentro de este tipo de modelos de negocio el que más me gustaba era el de marketplace que pone en contacto a las personas entorno a las “tareas” o “recados”.

Hace varios meses que empecé a oir que en España se estaba poniendo en marcha un proyecto de este tipo, poco después supe que era Ramón Blanco el que estaba al frente de la idea y no tardamos en quedar para hablar sobre ello. A mi me hubiera encantado poner en marcha un proyecto de este tipo, pero cada vez estoy mas convencido de que debo dedicar todas mis energías a Loogic y dejar de “procrastinar” con tanto nuevo proyecto.

Hoy se ha anunciado la primera ronda de financiación de etece.com el primer el primer “taskrabbit” que se pone en marcha en España. Antes había habido algún otro intento pero con un modelo de negocio diferente. Han sido un total de 500.000 euros y en ella han participado Jesús Encinar (idealista.com), François Derbaix (Toprural.com), Aquilino Peña (Kibo.), César Oteiza (idealista.com), Carlos Muñoz (Vueling.com) y el propio Ramón Blanco que además de haber fundado y vendido el broker online Selftrade ya había invertido antes en otras empresas de internet como Sindelantal.com, idealista.com y 11870.com)

Al frente de la empresa está Ramón Blanco y tiene como co-fundadores a Daniel Brandi (ex CTO de Toprural y BuyVip) y Javier Fernández (BuyVip). Aprovecho para hablaros un poco de un aspecto que me ha llamado enormemente la atención de esta ronda de financiación y de la puesta en marcha de Etece. Ha sido el gran pragmatismo mostrado por Ramón Blanco, que desde el principio tenía muy claro que debía hacer las cosas como el pensaba que se debían hacer y si no podía entonces no las haría. En primer lugar por la elección del nombre, que ha tardado meses en encontrar y por el que no se ha decido hasta estar totalmente seguro. Y por otro lado el montante de la ronda de financiación, Ramón sabe que para desarrollar un modelo de negocio de este tipo va a necesitar realizar una gran inversión en marketing que ayude a que la gente entienda el funcionamiento y se lance a pedir tareas o a ofrecerse para hacer tareas.

Con todo esto nos encontramos ante uno de los proyectos mas ambiciosos de los puestos en marcha este año y al que sin duda seguiremos la pusta muy de cerca para comprobar si el modelo de taskrabbit logra abrirse paso en España.